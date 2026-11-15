В Москве 29-летняя девушка погибла после нападения бывшего возлюбленного, который несколько месяцев преследовал её, избивал и угрожал расправой. Мужчина подкараулил жертву на Волгоградском проспекте, ударил её подругу, а затем вонзил нож в шею бывшей избраннице. Спустя пять дней пострадавшая скончалась в больнице, сообщает Baza.

Девушка познакомилась с 26-летним парнем, после чего между молодыми людьми завязались отношения. Правда, постоянные ссоры и чрезмерный контроль со стороны мужчины вынудили девушку задуматься о расставании.

После разрыва он начал преследовать бывшую возлюбленную. Мужчина караулил её возле дома и работы, применял физическую силу и угрожал убийством с топором. Даже переезд девушки в Москву не остановил преследователя.

Пострадавшая переехала к подруге, которая старалась не оставлять её одну и ежедневно сопровождала на работу. Однако мужчина выяснил адрес нового жилья и продолжил преследование. Ранее после одного из подобных эпизодов его задерживали полицейские, но спустя несколько часов отпустили.

Вечером 10 ноября сталкер напал на девушек на Волгоградском проспекте. Сначала он ударил Елену, пытавшуюся защитить подругу, а затем нанёс Алине ножевое ранение в шею. Пострадавшую экстренно госпитализировали, однако 15 ноября она умерла.

Нападавшего задержали спустя несколько часов после преступления. Возбуждено уголовное дело. После того как история получила огласку, подруге погибшей начали поступать угрозы, предположительно от родственников задержанного.