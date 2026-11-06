В Кургане проверяют сообщения о слежке сталкера за женщиной через «Химеру»
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В Кургане правоохранители проверяют сообщения о преследовании местной жительницы неизвестным мужчиной. По предварительным данным, для сбора личной информации он использовал программу «Химера» или похожий сервис.
Всё началось с того, что незнакомец сфотографировал женщину в автобусе, сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры. Позже он стал звонить ей и писать с требованием бросить мужа и начать отношения с ним. Мужчина утверждал, что супруг не способен обеспечить ей достойную жизнь. При этом преследователь знал имена её родственников, личные данные и даже результаты медицинских анализов.
«Согласно имеющимся данным, преследователь применил специальную программу «Химера» или какую-либо аналогичную систему для сбора личных данных пострадавшей. По факту этого инцидента начата проверка», — сообщили правоохранители.
Супруг женщины подтвердил факт преследования после встречи незнакомца с его женой в автобусе.
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