Придумал отношения на 16 лет: В Уфе вынесли приговор сталкеру, который преследовал школьную любовь

В Уфе мужчина 16 лет преследовал свою первую школьную любовь, а затем ворвался к ней домой и угрожал убийством, не поверив в существование её мужа и детей. Су

Всё началось в 2010 году с обычного похода в кино. Ксения воспринимала встречу с одноклассником Ефимом как дружескую, однако тот решил, что побывал на настоящем свидании. Девушка сразу объяснила, что не испытывает к нему романтических чувств, но отказ лишь положил начало затянувшемуся преследованию.

Сначала настойчивый поклонник дарил цветы и подарки, затем принялся караулить знакомую на улице и отправлять странные послания. В них он рассуждал об ангелах, которые должны соединить их души, и обещал оберегать избранницу. Попытки девушки прекратить нежелательное общение ни к чему не приводили.

Шли годы, Ксения окончила институт, вышла замуж и родила детей. Однако бывший одноклассник отказывался принимать её семейную жизнь, считая супруга и наследников выдуманными. В апреле 2026 года Ефим выследил адрес женщины и проник в её квартиру, решив лично разобраться в происходящем.

Согласно рассказу потерпевшей, незваный гость начал душить её и под угрозой убийства потребовал показать свидетельство о браке и документы на детей. Когда хозяйка предъявила бумаги, мужчина разорвал их, а ей самой пришлось спасаться бегством. После нападения правоохранители возбудили несколько уголовных дел, но до суда преследователь оставался на свободе, продолжая вселять страх в свою жертву, пишет «База».

В прокуратуре Башкортостана сообщили, что суд установил факт нанесения Ксении не менее пяти ударов по лицу и угроз расправой. 34-летнего жителя Стерлитамака признали виновным в нарушении неприкосновенности жилища и угрозе убийством, назначив десять месяцев принудительных работ с удержанием 15% заработка в доход государства. Кроме того, осуждённого обязали выплатить потерпевшей свыше 100 тысяч рублей в качестве компенсации материального и морального вреда.

Ранее сообщалось, что жительница Санкт-Петербурга около года терпит преследование и угрозы от мужчины, который обещает расправиться с её маленькой дочерью. Незнакомец написал ей в чате и потребовал интимную близость. После отказа он начал травлю: атаковал соцсети, угрожал выложить её фото и номер на эскорт-площадках.