«Сниму скальп с твоей дочери»: Обидчивый сталкер-копрофил целый год кошмарит молодую петербурженку

Жительница Санкт-Петербурга около года подвергается преследованию со стороны мужчины, который угрожает расправиться с её маленькой дочерью. Об истории женщины рассказал телеграм-канал «Mash на Мойке».

Незнакомец вышел на неё в одном из чатов. В личных сообщениях он потребовал от Анны (имя изменено) кал и интимную близость.

Отказ стал отправной точкой травли. Копрофил планомерно начал разрушать жизнь женщины. Первым делом он обрушился на её аккаунты в соцсетях. В ход пошли ругань и обещания навредить ребёнку.

Отдельно звучали угрозы выложить снимки Анны и её номер на площадках для эскорт-услуг. Дальше преследователь принялся за её окружение.

Он прошёлся по списку друзей и подключил к давлению знакомых жертвы. Сейчас, по словам Анны, достаётся и её родне.

Так, в органы ушло сообщение, будто дядя женщины забил молотком человека на заводе в Ленобласти. «Убийцу» поехали брать бойцы ОМОНа.

Другие заявки касались самой Анны и её близких. «Анна зарезала свою бабушку», «мать Анны не может выбраться из горящей квартиры», «Анна убила свою дочь и заперлась в квартире матери» — тексты составлялись так, что на адреса готовы были выехать полиция, МЧС и скорая.

Заявления в органы подали и сама Анна, и её мать. Обе надеются, что преследователя накажут.