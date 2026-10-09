«Сниму скальп с твоей дочери»: Обидчивый сталкер-копрофил целый год кошмарит молодую петербурженку
Mash на Мойке: Сталкер год терроризирует петербурженку угрозами и сваттингом
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Жительница Санкт-Петербурга около года подвергается преследованию со стороны мужчины, который угрожает расправиться с её маленькой дочерью. Об истории женщины рассказал телеграм-канал «Mash на Мойке».
Незнакомец вышел на неё в одном из чатов. В личных сообщениях он потребовал от Анны (имя изменено) кал и интимную близость.
Отказ стал отправной точкой травли. Копрофил планомерно начал разрушать жизнь женщины. Первым делом он обрушился на её аккаунты в соцсетях. В ход пошли ругань и обещания навредить ребёнку.
Отдельно звучали угрозы выложить снимки Анны и её номер на площадках для эскорт-услуг. Дальше преследователь принялся за её окружение.
Он прошёлся по списку друзей и подключил к давлению знакомых жертвы. Сейчас, по словам Анны, достаётся и её родне.
Так, в органы ушло сообщение, будто дядя женщины забил молотком человека на заводе в Ленобласти. «Убийцу» поехали брать бойцы ОМОНа.
Другие заявки касались самой Анны и её близких. «Анна зарезала свою бабушку», «мать Анны не может выбраться из горящей квартиры», «Анна убила свою дочь и заперлась в квартире матери» — тексты составлялись так, что на адреса готовы были выехать полиция, МЧС и скорая.
Заявления в органы подали и сама Анна, и её мать. Обе надеются, что преследователя накажут.
В России предложили усилить защиту людей, которые сталкиваются с навязчивым преследованием. В марте Life.ru сообщал о законопроекте, предусматривающем ответственность за сталкинг, включая слежку, звонки, сообщения, угрозы и запугивание через интернет. Инициаторы предложения отмечали, что систематическое нежелательное внимание может принимать разные формы, в том числе преследование в Сети. Законопроект предлагает дополнить КоАП новой статьёй о навязчивом преследовании.
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