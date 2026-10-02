Секретная база МВД могла попасть в «Химеру»: Что выяснилось после приговора экс-оперативнику

Бывший старший оперуполномоченный Бюро специальных технических мероприятий МВД Антон Нестеров, получивший 13 лет колонии строгого режима за продажу секретной базы данных, мог передавать сведения сервису поиска персональной информации «Химера». Об этом сообщает Mash.

По информации телеграм-канала, полученные от бывшего сотрудника МВД сведения впоследствии якобы загружались в базы «Химеры» и использовались для платного поиска информации о гражданах. Mash утверждает, что среди переданных данных могли находиться сведения о пересечении российской границы, включая фотографии граждан.

При этом публичные материалы уголовного дела Нестерова связь с конкретным сервисом не подтверждают.

Сам приговор был вынесен Химкинским городским судом 10 сентября. Нестерова признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий и неправомерном доступе к компьютерной информации. Суд назначил ему 13 лет колонии строгого режима.

По материалам дела, в начале 2025 года оперативник на рабочем месте в здании МВД на Большой Лубянке скопировал засекреченную ведомственную базу на переносной носитель. Затем он разместил объявление о продаже информации в интернете. Покупатель согласился заплатить за неё несколько миллионов рублей, однако попал в поле зрения ФСБ и впоследствии дал показания на сотрудника полиции.

Mash также утверждает, что представители «Химеры» продолжают материально поддерживать Нестерова в обмен на молчание об их предполагаемом сотрудничестве.

Кроме того, по данным канала, доходы сервиса заметно сократились после масштабных мероприятий против мошеннических кол-центров на Украине. Операция под названием «Карфаген» действительно проводилась НАБУ и САП в сентябре: украинские антикоррупционные органы заявляли о раскрытии преступной организации, которая, по версии следствия, обеспечивала покровительство мошенническим кол-центрам.

Mash утверждает также, что команда сервиса запустила новый проект NOX с аналогичными функциями. Эти сведения пока также не подтверждены правоохранительными органами или судебными материалами.

Российские силовики в последние месяцы усилили борьбу с площадками, распространяющими персональные данные. В июле МВД возбудило пять уголовных дел по статье 272.1 УК РФ в отношении интернет-ресурсов, занимавшихся незаконной торговлей такими сведениями.