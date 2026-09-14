«Продам тайну МВД»: Экс-оперативник попался на торговле секретной базой и получил 13 лет

Бывший сотрудник Бюро специальных технических мероприятий МВД Антон Нестеров отправится в колонию строгого режима на 13 лет. Суд признал его виновным в продаже закрытой базы данных хакеру за несколько миллионов рублей. Об этом РБК сообщили два участника судебного процесса.

Приговор 10 сентября вынес Химкинский городской суд. Экс-старшего оперуполномоченного признали виновным в получении взятки в особо крупном размере, превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности и неправомерном доступе к компьютерной информации. Следствие установило, что в начале 2025 года Нестеров, находясь в здании МВД на Большой Лубянке, скопировал засекреченную базу на переносной носитель. После этого он разместил в интернете объявление о продаже полученных данных.

На предложение вскоре откликнулся хакер. Он согласился заплатить за закрытую информацию несколько миллионов рублей. Однако сделка заинтересовала сотрудников ФСБ, которые вышли на покупателя.

После задержания хакер пошёл на сотрудничество со следствием и рассказал о действиях полицейского. Ему самому предъявляли обвинение в даче взятки в особо крупном размере, однако впоследствии уголовное преследование прекратили.

Самого Нестерова задержали 21 мая 2025 года. Уже на следующий день Замоскворецкий районный суд Москвы отправил бывшего оперативника под стражу.

Ранее сообщалось, что бывший майор ФСБ Дмитрий Докучаев, осуждённый за госизмену, решил оспорить изъятие своих активов в доход государства. Апелляцию зарегистрировали в Мосгорсуде 28 августа. Обжаловать решение Никулинского районного суда намерены не только Докучаев, но и трое его родственников, в том числе супруга.