Девушка, которую бывший сожитель смертельно ранил возле кризисного центра в Санкт-Петербурге, ещё при жизни обращалась в полицию с заявлениями о насилии и угрозах со стороны мужчины. Об этом стало известно во время рассмотрения ходатайства об аресте обвиняемого в Калининском районном суде. Информацию распространила объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Убивший бывшую сожительницу в зале суда. Видео © Telegram / Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Согласно материалам, погибшая обращалась к правоохранителям по поводу действий Якуба Сулейманова, которые могли подпадать под статьи 115, 116 и 119 УК РФ. Речь идёт об умышленном причинении лёгкого вреда здоровью, побоях и угрозах убийством.

Следствие считает, что прежние обращения женщины свидетельствуют об устойчивом противоправном поведении обвиняемого и повышенном риске совершения им новых преступлений. Эти обстоятельства стали одним из аргументов в пользу заключения мужчины под стражу.

Сам Сулейманов выступил против помещения в СИЗО и попросил назначить ему домашний арест. В суде он рассказал о двух несовершеннолетних детях 2020 и 2022 годов рождения, которые живут с его бывшей супругой в Дагестане.

Отдельно решается судьба общего ребёнка Сулейманова и погибшей. Следствие попросило передать его под опеку государства, поскольку после смерти матери несовершеннолетний остался без попечения родителей, а близких родственников в Петербурге нет. Обвиняемый возразил, заявив, что ребёнком может заниматься его мать.

По версии следствия, 12 ноября Сулейманов догнал бывшую сожительницу возле дома на улице Вавиловых и нанёс ей не менее восьми ударов острым предметом в шею и туловище. Пострадавшую доставили в больницу, где она скончалась. Мужчине предъявили обвинение в убийстве с особой жестокостью.

Ранее Life.ru рассказывал о жестоком убийстве девушки у входа в кризисный центр помощи женщинам в Петербурге. После нападения мужчина скрылся с места происшествия, однако затем самостоятельно позвонил в экстренные службы и сообщил о случившемся. Вскоре его задержали.