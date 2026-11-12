В Санкт-Петербурге 25-летняя девушка погибла после нападения бывшего сожителя, который подкараулил её у входа в кризисный центр помощи женщинам. Петербурженка пришла туда за поддержкой, пытаясь скрыться от мужчины, который ранее неоднократно её избивал. О трагедии сообщает «База».

Ещё в сентябре девушка решила разорвать отношения и сбежала от агрессивного возлюбленного. Тот обратился в полицию с заявлением о её исчезновении, но одновременно продолжал самостоятельные поиски. В итоге мужчина выяснил, куда направилась бывшая сожительница, и дождался её возле учреждения.

Когда девушка подошла ко входу в центр, нападавший бросился на неё с ножом, нанёс жертве не менее восьми ударов, после чего перерезал ей горло. Пострадавшую экстренно доставили в больницу, однако полученные ранения оказались смертельными.

После расправы мужчина убежал примерно на 500 метров, откуда самостоятельно позвонил по номеру 112 и признался в содеянном. Спустя несколько минут его задержали правоохранители. Петербургский Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве с особой жестокостью.

Ранее Life.ru сообщал, что в Петербурге 32-летняя женщина чудом выжила после нападения бывшего сожителя, обвиняемого в убийстве её матери и двухлетнего сына. Трагедия произошла 23 октября в квартире на улице Комиссара Грушко. Вернувшись домой, петербурженка обнаружила родственников мёртвыми, после чего мужчина набросился и на неё. Несмотря на тяжёлые травмы, пострадавшей удалось выбраться из квартиры и позвать на помощь. Несколько дней она провела в реанимации, а 3 ноября её перевели в профильное отделение больницы. Подозреваемого задержали в Ленинградской области и предъявили обвинение в двойном убийстве и покушении на убийство.