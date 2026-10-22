Полицию навела бывшая жена: В Петербурге бывалый зэк жестоко зарезал свою девушку

В петербургском посёлке Металлострой обнаружили тело 32-летней женщины, завёрнутое в полиэтилен и покрывало. На страшную находку полицейских навела бывшая жена предполагаемого убийцы. Она заподозрила, что экс-супруг мог расправиться с новой возлюбленной, пишет Mash на Мойке.

Вечером 21 октября женщина обратилась к правоохранителям с просьбой проверить квартиру на Садовой улице. Прибывшие по адресу оперативники обнаружили тело жительницы посёлка Павлово Кировского района Ленинградской области.

По информации телеграм-канала, на теле погибшей имелись ранения в области ягодиц. Официальных выводов о причине смерти пока нет.

Под подозрение попал бывший супруг заявительницы, с которым, предположительно, проживала погибшая. Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины и задержали его возле дома № 160 на проспекте Ветеранов в Петербурге.

Как выяснилось, задержанный ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели женщины и проверяют причастность мужчины к произошедшему.