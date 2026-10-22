РЕН ТВ: Убитый вебкамщицей в Москве парень угрожал ей перед гибелью
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Убийству 22-летнего молодого человека в квартире бывшей возлюбленной в Москве могли предшествовать угрозы с его стороны. По данным телеграм-канала РЕН ТВ, девушка схватилась за нож, когда испугалась за собственную жизнь во время ссоры.
Как утверждает источник, молодой человек тяжело переживал расставание и пришёл к бывшей девушке, чтобы выяснить отношения. Сначала он распивал алкоголь возле двери её квартиры на Нижегородской улице, а спустя некоторое время хозяйка всё же впустила его внутрь.
Разговор быстро перерос в конфликт. По версии 112, мужчина начал угрожать бывшей возлюбленной и схватил её за плечи. Испугавшись, что он может причинить ей вред, 21-летняя девушка взяла нож и нанесла ему удар в грудь.
Получив ранение, молодой человек упал. Девушка сама вызвала скорую помощь, однако спасти пострадавшего не удалось.
Ранее Life.ru сообщал о задержании 21-летней вебкамщицы по подозрению в убийстве бывшего парня в Москве. По информации SHOT, подозреваемую зовут Юлия, а погибшего — Вадим. Прежде молодые люди жили вместе в Ямало-Ненецком автономном округе, а после переезда в столицу продолжали общаться. В столичном Следственном комитете подтвердили обнаружение тела мужчины с ножевым ранением и возбуждение уголовного дела об убийстве. Девушку задержали, обстоятельства трагедии устанавливаются.