Почему женщины убивают? Криминалист озвучил две версии того, что произошло между вебкамщицей и её бывшим

Женщины редко совершают убийства, поэтому в деле московской модели криминалист Михаил Игнатов допускает самооборону или состояние аффекта. В беседе с Life.ru он предположил, что мужчина мог прийти за деньгами на азартные игры, а после отказа — напасть на девушку.

«Женщины у нас действительно не так часто убивают. Это могла быть банальная самооборона, девушка нанесла ножом удар в жизненно важный орган. Могла быть и другая причина: она могла находиться в состоянии сильного эмоционального потрясения и схватила нож, ударила — это называется состояние аффекта. Я не думаю, что девушка так целенаправленно затащила его в квартиру, чтобы убить. Там что-то произошло. Если были крики, тем более, он мог на неё напасть, мог попытаться причинить физический вред», — предположил эксперт.

Игнатов допускает, что причиной ссоры могли стать деньги. По его версии, бывший молодой человек мог обратиться к девушке за очередной суммой для игры, а после отказа — проявить агрессию.

Говоря об игровой зависимости, собеседник провёл жёсткую аналогию с наркотической: потребность в очередной ставке, по его словам, может заставлять человека продавать имущество и требовать деньги у близких.

«Наркоману нужна доза, и он ради этого всё заберёт, придёт, отнимет, украдёт, вытащит из дома, продаст, чтобы удовлетворить свою потребность в наркотиках. А этот примерно такой же наркоман, только он в другом направлении», — высказался Игнатов.

Если действия девушки квалифицируют как убийство без отягчающих обстоятельств, наказание составляет от шести до 15 лет лишения свободы. При доказанном превышении пределов необходимой обороны статья 108 УК РФ предусматривает до двух лет лишения свободы, а также альтернативные наказания, включая исправительные работы. Убийство одного человека в состоянии аффекта по статье 107 УК РФ наказывается лишением свободы на срок до трёх лет либо более мягкими мерами.

Для установления обстоятельств произошедшего, добавил Игнатов, важны не только показания девушки, но и осмотр квартиры, а также результаты экспертиз.