32-летнюю жительницу Петербурга, которая выжила после нападения бывшего сожителя, перевели из реанимации в профильное отделение. По данным «Фонтанки», примерно через две недели женщину могут выписать из больницы.

Пострадавшая продолжает лечение после нападения, произошедшего в квартире на улице Комиссара Грушко в Красносельском районе Петербурга. Ранее её состояние оценивалось как тяжёлое, и несколько дней она находилась в реанимации.

Трагедия произошла 23 октября. Вернувшись домой, женщина обнаружила погибшими свою мать и двухлетнего сына, после чего, по версии следствия, на неё напал бывший сожитель. Женщине удалось выжить и выбраться из квартиры.

Подозреваемого задержали позднее в Ленинградской области. Следственный комитет предъявил ему обвинение в убийстве двух человек, включая малолетнего, а также в покушении на убийство. На допросе мужчина признал вину и подтвердил свои показания при проверке на месте.