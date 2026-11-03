Петербурженку, пережившую нападение экс-сожителя, перевели из реанимации
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
32-летнюю жительницу Петербурга, которая выжила после нападения бывшего сожителя, перевели из реанимации в профильное отделение. По данным «Фонтанки», примерно через две недели женщину могут выписать из больницы.
Пострадавшая продолжает лечение после нападения, произошедшего в квартире на улице Комиссара Грушко в Красносельском районе Петербурга. Ранее её состояние оценивалось как тяжёлое, и несколько дней она находилась в реанимации.
Трагедия произошла 23 октября. Вернувшись домой, женщина обнаружила погибшими свою мать и двухлетнего сына, после чего, по версии следствия, на неё напал бывший сожитель. Женщине удалось выжить и выбраться из квартиры.
Подозреваемого задержали позднее в Ленинградской области. Следственный комитет предъявил ему обвинение в убийстве двух человек, включая малолетнего, а также в покушении на убийство. На допросе мужчина признал вину и подтвердил свои показания при проверке на месте.
Во время избрания меры пресечения суд огласил показания потерпевшей. По её словам, бывший сожитель и раньше проявлял жестокость и предпринимал попытки причинить ей вред.
Ранее Life.ru подробно рассказывал о показаниях женщины и обстоятельствах нападения. Потерпевшая утверждала, что бывший сожитель говорил ей, будто она «заслужила» произошедшее. Подробнее — в материале Life.ru.