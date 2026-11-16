В Санкт-Петербурге трое подростков подкараулили и избили 11-летнего мальчика после конфликта из-за конфеты. Нападение произошло возле школы, когда пятиклассник возвращался домой после уроков. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на мать пострадавшего.

Всё началось в школьной раздевалке после физкультуры. Ученик параллельного класса случайно задел её сына, державшегося неподалёку. В руках у подростка была конфета, которую пятиклассник выхватил и выбросил. После этого дети поссорились. На этом конфликт не закончился. Когда 11-летний мальчик вышел из школы, его уже поджидал тот самый сверстник. Между ними снова вспыхнула перепалка, которая переросла в драку.

Вскоре к обидчику присоединились ещё двое подростков. Втроём они набросились на пятиклассника и избили его. Подробностей о полученных ребёнком травмах пока нет. Мать потерпевшего обратилась в полицию и потребовала привлечь всех участников нападения к ответственности. Обстоятельства случившегося устанавливаются.