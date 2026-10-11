МВД проводит проверку из-за избиения мальчика в школе № 164 в Петербурге

В Санкт-Петербурге полиция проводит проверку после избиения 13-летнего ученика школы № 164, где подростки также пожаловались на систематическую травлю и бездействие руководства. О передаче собранных материалов следственным органам сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина со ссылкой на региональное управление МВД.

По словам общественницы, несколько учащихся ранее обратились к ней за помощью из-за ситуации в учебном заведении. Школьники рассказали не только о нападении на мальчика, но и о регулярных издевательствах со стороны других подростков. Они утверждают, что администрация не принимает необходимых мер для прекращения подобных случаев.

Сам инцидент произошёл 9 октября в Красногвардейском районе города. По рассказам очевидцев, девятиклассник избил ученика седьмого класса возле гардероба. Дети сообщили Мизулиной о переломе руки в двух местах со смещением, сотрясении мозга и гематомах на лице пострадавшего.

В полиции подтвердили, что получили сообщение из медицинского учреждения о травмировании 13-летнего подростка. Правоохранители установили, что мальчик пострадал в результате драки с другим учащимся. При этом в официальной информации МВД речь шла о диагностированных ушибах.

Теперь обстоятельства произошедшего изучает инспектор по делам несовершеннолетних. После завершения полицейской проверки собранные документы направят следователям. Мизулина также ранее заявила о намерении добиться проверки ситуации с травлей и действий администрации школы.

Ранее Life.ru рассказывал, как учащиеся школы № 164 пожаловались Екатерине Мизулиной на избиение семиклассника и постоянную травлю. По словам подростков, компания старшеклассников регулярно собирается возле гардероба, курит вейпы и пристаёт к младшим ученикам. Глава Лиги безопасного интернета обратилась в прокуратуру и Следственный комитет.