Вейпы, угрозы и переломы: Ученики рассказали Мизулиной о беспределе школьной банды

В школе № 164 Красногвардейского района Санкт-Петербурга девятиклассник, по словам очевидцев, жестоко избил ученика седьмого класса, нанеся ему серьёзные травмы. Об этом сообщила глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина, к которой обратились несколько школьников.

По словам учащихся, инцидент произошёл 9 октября на первом этаже учебного заведения, в коридоре возле гардероба. У пострадавшего мальчика, как утверждают подростки, диагностированы перелом руки в двух местах со смещением, сотрясение мозга и сильные гематомы лица.

Школьники рассказали Мизулиной, что предполагаемый нападавший давно известен агрессивным поведением. По их утверждениям, компания девятиклассника неоднократно травила и провоцировала пострадавшего семиклассника.

Учащиеся также пожаловались на обстановку возле гардероба. Там регулярно собираются подростки, которые курят вейпы и пристают к младшеклассникам. При этом камер видеонаблюдения в коридоре нет, а учителя появляются редко, из-за чего многие дети боятся проходить через это место.

Кроме того, школьники утверждают, что администрация учебного заведения не принимает достаточных мер для пресечения травли. Мизулина заявила о намерении обратиться в прокуратуру и Следственный комитет с просьбой проверить произошедшее и разобраться в ситуации со школьной травлей.

Ранее Life.ru рассказывал о жестоком избиении 16-летней школьницы на спортивной площадке в посёлке Назия Ленинградской области. По данным полиции, вечером 5 октября между девочкой и подростком произошёл конфликт, во время которого мальчик ударил пострадавшую. Школьницу госпитализировали в тяжёлом состоянии с переломом носа, ушибами и ссадинами на голове.