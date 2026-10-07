На Урале водитель автобуса ударил школьника за просьбу дать сдачу монетами

В Берёзовском Свердловской области водитель автобуса ударил подростка по голове после просьбы выдать сдачу монетами. После случившегося мужчину задержали, а следователи возбудили уголовное дело о хулиганстве.

По словам матери ребёнка, сын ехал на тренировку вместе с младшей сестрой и хотел отдать ей монету. Получив бумажную купюру, он попросил разменять её, после чего мужчина начал кричать и ударил пассажира.

«Первичным осмотром в медицинском учреждении у подростка диагностирован ушиб мягкий тканей головы под вопросом. Для дальнейшего обследования и установления диагноза подросток направлен в больницу г. Екатеринбурга», — говорится в сообщении ведомства.

Водителя задержали, а Следственный комитет возбудил уголовное дело о хулиганстве. Прокуратура Берёзовского параллельно проверяет соблюдение перевозчиком требований к безопасности пассажиров и охране здоровья несовершеннолетних. Правоохранители устанавливают все обстоятельства конфликта.

На историю отреагировал председатель ЛДПР Леонид Слуцкий, который потребовал проверить законность пребывания мужчины в России, его трудоустройство, документы и знание русского языка.

«Требую немедленно возбудить уголовное дело по факту нападения на ребенка. Одновременно — проверить законность его пребывания в России и трудоустройства, наличие необходимых документов для работы и владение русским языком. Если есть основания – немедленно выслать из страны. Сегодня направлю запросы Генпрокурору России и Министру внутренних дел РФ», – написал Слуцкий в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что в городе Елизово на Камчатке 16-летнего подростка госпитализировали после нападения возле гаражей. У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, перелом левой теменной кости и рубленую рану головы. Травмы тяжёлые. По версии следствия, подростка ударил 62-летний местный житель. Против мужчины возбудили уголовное дело.