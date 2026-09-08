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Опубликовано 8 сентября, 02:38

На Камчатке 62-летний мужчина избил подростка у гаражей

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Елизово 16-летнего подростка госпитализировали с тяжёлыми травмами головы после нападения возле гаражей. По версии следствия, его ударил 62-летний местный житель, сообщили в СК по Камчатскому краю.

У пострадавшего диагностировали ушиб головного мозга, перелом левой теменной кости и рубленую рану головы.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Обвиняемого задержали, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Ранее в городе Фокино Приморского края мужчина устроил конфликт с подростками после того, как футбольный мяч попал в его автомобиль. По словам очевидцев, владелец машины ударил 13-летнего школьника и начал угрожать другим детям. Инцидент произошёл возле детской площадки, где местные дети играли в футбол. В это время рядом с качелями и каруселями находился припаркованный на газоне джип.

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Виталий Приходько
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