На Камчатке 62-летний мужчина избил подростка у гаражей

В Елизово 16-летнего подростка госпитализировали с тяжёлыми травмами головы после нападения возле гаражей. По версии следствия, его ударил 62-летний местный житель, сообщили в СК по Камчатскому краю.

Ранее в городе Фокино Приморского края мужчина устроил конфликт с подростками после того, как футбольный мяч попал в его автомобиль. По словам очевидцев, владелец машины ударил 13-летнего школьника и начал угрожать другим детям. Инцидент произошёл возле детской площадки, где местные дети играли в футбол. В это время рядом с качелями и каруселями находился припаркованный на газоне джип.