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Регион
Опубликовано 9 октября, 13:06

Полиция нашла автора канала с призывами к буллингу во Владивостоке — админом оказалась 12-летняя школьница

СК возбудил уголовное дело из-за травли подростков в соцсетях Владивостока

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Во Владивостоке правоохранительные органы и региональная прокуратура начали масштабную проверку фактов травли и физического насилия в отношении несовершеннолетних. Поводом стало появление в одном из мессенджеров сообщества, где систематически публиковались фотографии местных школьников с нецензурными оскорблениями и прямыми призывами к физической расправе.

В закрытом ресурсе набралось свыше сотни публикаций с персональными данными учеников из разных учебных заведений города. Угрозы быстро переросли в реальное насилие: родители пострадавших сообщили Amur Mash, что на детей начали нападать прямо на улицах и в школах. Агрессоры публично плевали в жертв, толкали и избивали их, открыто заявляя, что действуют по наводке из скандального канала. В частности, жертвой жестокого буллинга стала 11-летняя ученица. По словам матери пострадавшей, руководство образовательного учреждения и классный руководитель отказались вмешиваться в ситуацию, несмотря на то, что весной с этой же школы уже взыскивали компенсацию морального вреда за травлю другого ребенка.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили создателя треш-ресурса. Администратором оказалась 12-летняя местная школьница. В силу возраста девочка избежала уголовной ответственности — разбирательство с ней ограничилось профилактической беседой в отделе полиции.

Школьница-админ канала с призывами к издевательствам. Видео © Telegram / Amur Mash

В отношении отца малолетней злоумышленницы составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Саму школьницу готовят к постановке на профилактический учёт. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, надзорное ведомство намерено дать принципиальную правовую оценку действиям руководства школы и органов системы профилактики безнадзорности.

Более 1,6 тысячи обращений поступило на школьную линию психологической помощи
Более 1,6 тысячи обращений поступило на школьную линию психологической помощи

Ранее психолог рассказала, что жертвой школьной травли может стать практически любой ребёнок, который чем-либо отличается от большинства. Причиной издевательств могут быть внешность, физические особенности, поведение или успехи в учёбе. Тем не менее, по мнению специалиста, буллинг появляется не из-за качеств жертвы, а из-за специфики групповой динамики в коллективе. Вокруг инициатора часто группируются дети, которые боятся ему возразить или стремятся заслужить его одобрение. Поэтому важно работать не только с непосредственными участниками конфликта, но и со всем классом.

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Оксана Попова
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