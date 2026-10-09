Полиция нашла автора канала с призывами к буллингу во Владивостоке — админом оказалась 12-летняя школьница

Во Владивостоке правоохранительные органы и региональная прокуратура начали масштабную проверку фактов травли и физического насилия в отношении несовершеннолетних. Поводом стало появление в одном из мессенджеров сообщества, где систематически публиковались фотографии местных школьников с нецензурными оскорблениями и прямыми призывами к физической расправе.

В закрытом ресурсе набралось свыше сотни публикаций с персональными данными учеников из разных учебных заведений города. Угрозы быстро переросли в реальное насилие: родители пострадавших сообщили Amur Mash, что на детей начали нападать прямо на улицах и в школах. Агрессоры публично плевали в жертв, толкали и избивали их, открыто заявляя, что действуют по наводке из скандального канала. В частности, жертвой жестокого буллинга стала 11-летняя ученица. По словам матери пострадавшей, руководство образовательного учреждения и классный руководитель отказались вмешиваться в ситуацию, несмотря на то, что весной с этой же школы уже взыскивали компенсацию морального вреда за травлю другого ребенка.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники полиции оперативно установили создателя треш-ресурса. Администратором оказалась 12-летняя местная школьница. В силу возраста девочка избежала уголовной ответственности — разбирательство с ней ограничилось профилактической беседой в отделе полиции.

Школьница-админ канала с призывами к издевательствам. Видео © Telegram / Amur Mash

В отношении отца малолетней злоумышленницы составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Саму школьницу готовят к постановке на профилактический учёт. По факту инцидента возбуждено уголовное дело, надзорное ведомство намерено дать принципиальную правовую оценку действиям руководства школы и органов системы профилактики безнадзорности.

Ранее психолог рассказала, что жертвой школьной травли может стать практически любой ребёнок, который чем-либо отличается от большинства. Причиной издевательств могут быть внешность, физические особенности, поведение или успехи в учёбе. Тем не менее, по мнению специалиста, буллинг появляется не из-за качеств жертвы, а из-за специфики групповой динамики в коллективе. Вокруг инициатора часто группируются дети, которые боятся ему возразить или стремятся заслужить его одобрение. Поэтому важно работать не только с непосредственными участниками конфликта, но и со всем классом.