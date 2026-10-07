Более 1,6 тысячи обращений поступило на школьную линию психологической помощи

Более 1,6 тысячи обращений поступило на всероссийскую линию психологической помощи «Школа доверия» менее чем за месяц её работы. С 11 сентября по 6 октября специалисты приняли 1 613 звонков — в среднем около 60 обращений ежедневно. Об этом сообщили в Минпросвещения России.

Чаще всего школьники, родители и педагоги обращаются за помощью из-за конфликтных ситуаций, личных переживаний и проблем с учёбой. Психологов спрашивают, как наладить отношения в семье, разобраться в ссорах со сверстниками или справиться с ситуацией, в которой человек чувствует себя неуверенно и не понимает, как действовать дальше.

Отдельный большой блок обращений связан непосредственно со школой. Звонящие обсуждают учебную нагрузку, успеваемость и экзамены, сложности с адаптацией после перехода в другое образовательное учреждение, самооценку и отношения с окружающими.

При этом заметную долю звонков делают сами дети и подростки. В Федеральном координационном центре МГППУ, на базе которого работает линия, отмечают, что такой формат постепенно становится привычным способом получить психологическую поддержку. Консультации проходят конфиденциально, а линия работает круглосуточно.

Нынешняя статистика показывает, что число обращений продолжает расти. По данным Минпросвещения, к 24 сентября — спустя две недели после запуска — специалисты получили около тысячи звонков. Тогда более 40% содержательных обращений были связаны с учебной тематикой, а учебные, семейные и межличностные трудности вместе составляли почти 69% таких обращений.

«Школу доверия» запустили 11 сентября. Бесплатно позвонить по номеру 8-800-707-02-01 могут школьники, их родители и педагоги. Среди тем, с которыми работают специалисты, — адаптация в школе, агрессивное поведение, переживания из-за оценок, нежелание ходить на занятия, низкая учебная мотивация и конфликты со сверстниками или взрослыми.

Ранее Life.ru рассказывал, что Сергей Кравцов лично ответил на звонок школьницы, столкнувшейся с буллингом. После разговора министр передал обращение специалисту для дальнейшей помощи.