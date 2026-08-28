Скоро в школу, скоро буллинг: Адвокат назвала шаги, чтобы остановить травлю ребёнка

Начало учебного года — время не только новых учебников, но и новых конфликтов в детском коллективе. Многие родители узнают о травле ребёнка постфактум, когда ситуация уже зашла далеко, а совет «не обращать внимания» лишь усугубляет чувство одиночества у пострадавшего. Разобраться, что стоит за словом «буллинг», где проходит грань между обычной детской ссорой и системной травлей и что делать взрослому в каждом из этих случаев, — задача, требующая спокойствия и последовательности, а не паники. Об этом Life.ru рассказала адвокат Виктория Лезникова.

По словам эксперта, буллинг — это термин, пришедший из социальной психологии и педагогики. В русском языке его смысловым эквивалентом принято считать слово «травля». Оба понятия описывают одно и то же явление: систематическое агрессивное поведение одного человека или группы по отношению к тому, кто не может дать равноценный отпор. Важно понимать, что «буллинг» и «травля» — не разные явления, а два названия одного и того же процесса, один из которых используется чаще в научной и медийной среде, другой — в бытовой речи.

Ключевой признак травли — повторяемость: одни и те же действия против одного ребёнка происходят снова и снова, а не единожды. Второй признак — дисбаланс сил, когда обидчик или группа заведомо превосходят жертву физически, социально или по числу участников. Травлю также характеризуют унижение, целенаправленная изоляция от коллектива, угрозы, распространение оскорбительных сообщений или фото в мессенджерах и соцсетях. Важно понимать: не каждая ссора, спор из-за игрушки или разовая грубость между школьниками — буллинг, и поспешные обвинения могут навредить не меньше, чем сама травля.

Если есть подозрение, что ребёнка травят, действовать нужно по порядку, без резких и необдуманных шагов. Спокойно выслушать ребёнка, без осуждения и допроса, и оценить, есть ли непосредственная угроза его безопасности. Зафиксировать значимые обстоятельства законным способом: сохранить переписку, скриншоты, при необходимости — обратиться за медицинской фиксацией травм, если было физическое воздействие.

Также стоит обратиться к классному руководителю и администрации школы, желательно письменно — это создаёт официальный след обращения и обязывает школу реагировать в рамках своей компетенции. Потребовать от школы конкретных мер в пределах её полномочий: разговора с участниками конфликта, привлечения психолога, усиления контроля на переменах. Если есть признаки угроз, побоев, вымогательства, распространения интимных материалов, преследования или иных действий, выходящих за рамки школьной компетенции, — обратиться в полицию, комиссию по делам несовершеннолетних или прокуратуру.

«При этом важно не превращать защиту ребёнка в публичное разбирательство: не публиковать личные данные других детей, не устраивать самосуд и не давить на несовершеннолетних участников конфликта — это может создать для семьи новые проблемы вместо решения имеющейся», — добавила специалист.

Профилактика травли начинается задолго до первого звонка. Доверительный контакт с ребёнком — когда он готов рассказывать о школьных проблемах без страха осуждения — обычно даёт возможность заметить неладное на раннем этапе. Стоит заранее обсудить с ребёнком основы цифровой безопасности: не делиться личными фото и данными, сохранять переписку при конфликтах, не отвечать агрессией на агрессию. Полезно держать под рукой контакты классного руководителя, школьного психолога и администрации, а также заранее понимать порядок подачи письменного обращения в школу. Ребёнка стоит научить, что обращение за помощью к взрослому — это не слабость, а нормальное и правильное поведение в трудной ситуации.

Образовательная организация обязана обеспечивать безопасные условия обучения и воспитания в пределах своей компетенции, но это не означает, что любое обращение автоматически приводит к конкретному результату. Мера ответственности участников конфликта — если она наступает — зависит от совокупности обстоятельств, возраста участников, доказательной базы и решения компетентных органов. Ни одно действие ребёнка или взрослого не следует называть преступлением или правонарушением до соответствующей проверки и правовой оценки уполномоченными органами. Обращение в школу, полицию, комиссию по делам несовершеннолетних или суд не гарантирует определённого исхода — каждая ситуация рассматривается индивидуально.

«Ребёнок не должен оставаться один на один с травлей — это не тот опыт, который «закаляет характер» сам по себе. Взрослым важно действовать спокойно, последовательно и документально: слушать, фиксировать, обращаться письменно и своевременно привлекать компетентные органы там, где это необходимо», — отмечает собеседница Life.ru.

Если ситуация не решается на уровне школы или содержит признаки правонарушения, разумно обратиться за поддержкой к адвокату и в правоохранительные органы — специалисты помогут правильно оценить обстоятельства и выбрать законный путь защиты интересов ребёнка. Такой подход не устраняет проблему мгновенно, но даёт ребёнку главное — уверенность, что рядом есть взрослый, готовый разбираться, а не отмахиваться.

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