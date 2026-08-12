Алина — малина, Лёша — калоша: Психолог раскрыла, детей с какими именами дразнят чаще всего

Рифмующееся, сложное или перегруженное ассоциациями имя может быстро превратиться в повод для детских насмешек, пока довольные родители будут с упоением его произносить. Причина кроется не только в желании кого-то задеть, поскольку мозгу проще запоминать знакомые звуковые конструкции. Поэтому необычные имена нередко сокращают, искажают или превращают в рифму, рассказала Life.ru клинический психолог Ирина Коржаева.

Гонениям чаще всего подвергаются имена рифмующиеся, сложные для запоминания или произношения, имеющие «историческую ценность» в негативном смысле. Связано это с тем, что мозг не хочет лишний раз напрягаться и ищет максимально простой путь к усвоению новой информации. Чем проще информация, тем лучше она усваивается, и от этого человек испытывает лёгкий прилив радости — феномен «беглости». Ирина Коржаева Психолог

За хранение и повторение звуковой информации в мозге отвечает фонологическая петля. Она короткая — 1–2 секунды, поэтому, чтобы что-то запомнить, мы повторяем это несколько раз. Если имя короткое или удачно делится на пару слогов — оно легко запоминается, и это человека радует.

«Если имя неудобовыговариваемое — его трансформируют в удобное: сокращают или коверкают», — указывает эксперт.

Рифма работает так: когда мы слышим рифмующиеся слова, в мозге происходит измеримый электрический процесс — эффект N450 (негативное колебание, которое возникает через 450 миллисекунд после того, как мы слышим нерифмующиеся пары). То есть мозг вынужден не доставать информацию, а обрабатывать новую, тратить на это энергию. Ему это невыгодно, пояснила она.

Глобальное сходство — мозг очень чувствителен к любому фонетическому совпадению. Если есть возможность не принимать новое слово — он её использует.

«Поэтому вместо Алины легко появляется Калина/Малина, вместо Лёши — Калоша. Эдик, Сергей, Стас, Глеб, Антон, Андрюша, Ленка — рифма напрашивается сама, без спросу. Тут уже кто что придумает. Если кратко: человек превращается в охотника за рифмой, чтобы упростить себе жизнь. Такой вот ленивый охотник», — сказала психолог.

Поэтому, если ребёнка дразнят, ни в коем случае нельзя говорить: «Не обращай внимания, они просто глупые». Это не работает. Но можно научить ребёнка защищаться словом и объяснить, что у обзывальщиков мозг слишком ленив, слаб и не прокачан для восприятия новой информации. Это не про ребёнка — это про ограниченность тех, кто дразнит.

Имя для любого человека — это путеводная звезда. Подходить к его выбору важно осмотрительно. Но застраховаться полностью невозможно, подчеркнула Коржаева.

Что можно сделать, чтобы подстраховаться: Проговорите несколько раз вслух полное ФИО;

Покрутите аббревиатуры (инициалы);

Поищите рифмы;

Обязательно обратите внимание на значение имени: как переводится, как воспринимается на других языках, которые могут быть рядом;

Подумайте об ассоциациях. Ева, Адам, Люцифер — конечно, очень красиво, но стоит ли? Информационная нагрузка слишком велика;

Оцените исторический контекст. Князь, Графиня, Адольф, Иосиф — это гарантия буллинга как со стороны детей, так и со стороны взрослых;

Проверьте сочетаемость с фамилией и отчеством. Доминик Иванович Эзенштейн — не во всех регионах будет звучать адекватно.

«Если фамилия Чай — не стоит называть ребёнка Иваном. Ну если вы не решили над ним заранее поглумиться», — в заключение добавила собеседница Life.ru.

Ранее власти начали прорабатывать законодательное определение травли и систему учёта случаев школьного буллинга. В Госдуме считают, что единый термин поможет школам одинаково трактовать подобные ситуации. При этом депутаты полагают, что простая отчётность может привести к сокрытию инцидентов ради хорошей статистики.