В Екатеринбурге группа взрослых мужчин напала на подростков с инвалидностью и попыталась натравить на них собаку. Двое несовершеннолетних получили травмы, после появления видеозаписи происшествия следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

«На одной из улиц города Екатеринбурга группа мужчин напала на подростков и пыталась натравить на них собаку. Отмечается, что двум пострадавшим, которые являются инвалидами, причинены телесные повреждения. Следственными органами расследуется уголовное дело по факту хулиганства (ч. 2 ст. 213 УК РФ)», — говорится в сообщении СУ СК России по Свердловской области.

По предварительной информации, одному из пострадавших выбили челюсть, другой получил ушибы. Третий подросток физически не пострадал, однако сильно испугался. Следователи квалифицировали случившееся как хулиганство, совершённое при отягчающих обстоятельствах.