В Якутске перед судом предстанет мужчина, которого обвиняют в двух нападениях на посетителей развлекательных заведений. По данным следствия, он избил мужчину и женщину в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщила прокуратура города.

Пьяный рецидивист устроил серию жестоких избиений в ресторанах Якутска. Видео © МАКС / Прокуратура Якутии

Первый случай произошёл в марте в одном из ресто-баров. По данным надзорного ведомства, обвиняемый без видимого повода напал на посетителя и нанёс ему несколько ударов. Пострадавший получил перелом пальца и рану в области подбородка.

Спустя два месяца мужчина вновь оказался участником конфликта в общественном заведении. В мае он, предположительно, избил посетительницу одного из ресторанов. По информации прокуратуры, нападавший ударил женщину по голове, лицу и туловищу. В тот момент он также находился в состоянии алкогольного опьянения.

В надзорном ведомстве уточнили, что ранее мужчина уже получил семь лет лишения свободы в колонии особого режима. Другие обстоятельства предыдущего приговора прокуратура не раскрыла.

Прокурор Якутска направил уголовное дело в суд. Мужчине предъявили обвинения в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести из хулиганских побуждений и нанесении побоев. Теперь суду предстоит изучить обстоятельства обоих эпизодов и принять решение.

Ранее Life.ru рассказывал об аресте блогера на Камчатке после нападения на посетителя ресторана. По данным следствия, мужчина оскорблял гостей заведения, спровоцировал конфликт и попытался ударить одного из посетителей стулом. Следователь отмечал, что задержанный злоупотребляет алкоголем и ранее уже привлекался за нарушения общественного порядка. Суд отправил его в СИЗО на два месяца.