В Москве мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима за смертельное избиение знакомого, который забрал телефон у его шестилетней дочери. Люблинский суд вынес приговор с учётом прежней судимости за грабёж.

Как сообщает сайт MK.ru, 27-летний приятель обманом выменял у ребёнка гаджет на конфету. Узнав об этом, отец пришёл в квартиру на Краснодонской улице, где знакомый выпивал с компанией, и избил его. Расправа продолжалась около получаса.

Никто из присутствовавших не вмешался, а снятая одной из девушек видеозапись впоследствии стала уликой. Нападавший потребовал вернуть телефон за два дня, однако пострадавший умер в больнице. Мужчина признал вину после задержания.