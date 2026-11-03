Бывший супруг убитой в Дагестане водительницы такси рассказал полицейским подробности расправы над женщиной. По данным МВД, он вызвал экс-жену на заказ от женского имени, а после её приезда напал на неё с ножом.

По словам руководителя пресс-службы МВД Дагестана Гаяны Гариевой, мужчина признался, что заранее организовал встречу с бывшей супругой под видом обычного заказа такси.

Женщина перевозила преимущественно пассажирок, поэтому вызов был оформлен от женского имени. Когда таксистка приехала в назначенное место, бывший муж открыл дверь автомобиля и, по его собственным показаниям, несколько раз ударил её ножом.

После этого тело женщины переложили в другую машину. Подозреваемый обратился к знакомому с просьбой помочь вывезти погибшую.

В полиции также рассказали, что мужчина объяснил свои действия личным конфликтом. По его словам, он не смог смириться с тем, что бывшая жена после развода вновь вышла замуж. Эти обстоятельства сейчас проверяют следователи.

Ранее тело пропавшей женщины обнаружили на окраине посёлка Новый Хушет неподалёку от Махачкалы. По делу были задержаны её бывший муж и предполагаемый сообщник.

Полную хронологию убийства Динары Алхасовой, версию о мотиве, роль бывшего мужа и других фигурантов Life.ru собрал в отдельном материале.