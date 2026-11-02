В Дагестане подозреваемые в убийстве 34-летней Динары Алхасовой использовали местного тракториста, чтобы скрыть тело женщины. Рабочему поручили выкопать яму якобы для уличного туалета, а затем попросили засыпать её землёй. Подробности РИА «Новости» раскрыла глава пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

По её словам, знакомый бывшего супруга погибшей договорился с трактористом о земляных работах на участке родственника подозреваемого на окраине посёлка Новый Хушет (входит в состав Махачкалы). Мужчина объяснил, что необходимо подготовить место для наружного туалета. Ничего не подозревавший рабочий выполнил заказ и уехал.

После его отъезда предполагаемый сообщник бывшего мужа таксистки подъехал к выкопанной яме на автомобиле. Он достал из багажника тело женщины, сбросил его в углубление и присыпал землёй.

Однако на этом попытки скрыть преступление не закончились. Мужчина вновь связался с трактористом и сообщил, что тот якобы ошибся с расположением будущего туалета. Рабочего попросили закопать первоначальную яму и подготовить новую в двух-трёх метрах от неё. Таким образом подозреваемые рассчитывали замаскировать место захоронения.

«Сотрудники управления уголовного розыска МВД Дагестана выяснили не только место захоронения, но и сами способы, которыми пытались запутать розыск», — рассказала Гариева.

Динара Алхасова исчезла 30 октября после выезда из дома в Махачкале. В свободное от основной работы время женщина занималась перевозкой туристов и в день пропажи собиралась отвезти клиентов к Сулакскому каньону. Впоследствии полицейские обнаружили её тело и задержали двух подозреваемых — бывшего супруга погибшей и его знакомого. Предполагаемым мотивом убийства называется ревность.

Все известные обстоятельства дела — от исчезновения Динары Алхасовой до обнаружения тела, задержаний и признательных показаний — собраны здесь.