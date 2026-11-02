Бывший муж 34-летней таксистки Динары А. и его знакомый могли расправиться с женщиной, после чего закопать её тело в горах Дагестана. По предварительной информации, к преступлению причастны 39-летний Акиф Гасанов и мужчина по имени Бага. Об этом сообщает SHOT.

По данным Telegram-канала, предполагаемые злоумышленники напали на женщину и скрыли её тело в горной местности. Обоих мужчин задержали, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее Динара пропала без вести. Впоследствии её тело обнаружили закопанным в горах. Как утверждает SHOT, на момент сообщения погибшую ещё не извлекли из ямы. На месте организованы необходимые проверочные мероприятия.

По информации журналистов, бывший супруг погибшей также работает в сфере такси и занимается сдачей автомобилей в аренду. У Динары и Акифа остался четырёхлетний сын.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Следователям предстоит восстановить обстоятельства гибели женщины и установить степень причастности каждого из задержанных.

Расследование продолжилось, и позднее появились новые данные МВД и признательные показания. Актуальная хронология убийства Динары Алхасовой — в обновляемом материале Life.ru.