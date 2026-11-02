Пропавшую в Махачкале 34-летнюю Динару Алхасову обнаружили мёртвой. Тело женщины, которую разыскивали с 30 октября, нашли в горной местности за пределами города. Об этом сообщает Mash Gor.

Алхасова исчезла утром 30 октября. Она выехала из дома на серебристом Volkswagen Polo, принадлежавшем её супругу, после чего перестала отвечать на звонки родственников. Женщина занималась перевозкой пассажиров, в том числе работала в сервисе женского такси.

По предварительным данным, перед исчезновением Динара получила заказ на поездку к Сулакскому каньону. Позднее её мобильный телефон обнаружили в Кизилюрте, примерно в 70 километрах от Махачкалы.

В социальных сетях распространяются предположения о возможной причастности к гибели Алхасовой её мужа и его знакомого.