16-летняя девушка ушла из дома в Дербенте и не вернулась, ведутся поиски

В Дагестане бесследно исчезла 16-летняя девушка. Сеидсура Сеидова ушла из дома, расположенного по ул. Дьякова, г. Дербент, после чего связь с ней была потеряна. О поисках несовершеннолетней сообщает пресс-служба МВД по региону.

У девушки среднее телосложение, рост 165 — 170 сантиметров, чёрные волосы. В день исчезновения Сеидсура была в белом хиджабе и светлой обуви. Всех, кто что-либо знает о местонахождении дагестанки, проят обратиться в Дежурную часть полиции по телефонам: 8 (8722) 99-48-10 или +79286721695.

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