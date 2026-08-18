Пропавшую на Эльбрусе группу альпинистов нашли живой

Пропавшие на Эльбрусе альпинисты найдены живыми, сообщили в МЧС по Кабардино-Балкарской Республике. Сейчас их эвакуируют вниз.

По словам спасателей, людей обнаружили на высоте примерно 5200 метров. Предварительно, пострадавших нет.

Напомним, группа альпинистов начала восхождение 16 августа около 22 часов вечера, однако в установленное время не вышла на связь. Поисково-спасательная операция длилась более шести часов.