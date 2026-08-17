На Эльбрусе спасатели ищут группу альпинистов, которые не вышли на связь

Спасатели в Кабардино-Балкарии ищут группу альпинистов, пропавших на Эльбрусе. Их маршрут был зарегистрирован, сообщили в МЧС.

Группа туристов начала восхождение 16 августа около 22 часов вечера, последний раз люди выходили на связь около 4 утра в районе Косой полки. Позднее в установленное время они не вышли на связь.

Начата поисково-спасательная операция, на место выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Специалисты МЧС России обследуют по маршруту южного склона горы.

Ранее Life.ru рассказывал, как любитель красивых кадров сорвался с 10-метрового обрыва в Геленджике и чудом выжил. При падении турист сломал ногу. Очевидцы вызвали спасателей, которые эвакуировали пострадавшего и передали его медикам.