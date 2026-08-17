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17 августа, 19:29

На Эльбрусе спасатели ищут группу альпинистов, которые не вышли на связь

Обложка © МЧС Кабардино-Балкарии

Обложка © МЧС Кабардино-Балкарии

Спасатели в Кабардино-Балкарии ищут группу альпинистов, пропавших на Эльбрусе. Их маршрут был зарегистрирован, сообщили в МЧС.

Группа туристов начала восхождение 16 августа около 22 часов вечера, последний раз люди выходили на связь около 4 утра в районе Косой полки. Позднее в установленное время они не вышли на связь.

Начата поисково-спасательная операция, на место выдвинулись 14 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России. Специалисты МЧС России обследуют по маршруту южного склона горы.

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Артур Лапсаков
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