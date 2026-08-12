Спасение за 1,7 миллиона: Архимед засыпал альпинистов камнями в КБР

Двое альпинистов пострадали при камнепаде во время восхождения на пик Архимед в Кабардино-Балкарии. 10 августа спасатели эвакуировали их вертолётом с высоты около 3900 метров, сообщает Mash.

Двое альпинистов пострадали при камнепаде в КБР. Видео © Telegram / Mash

Наиболее серьёзные травмы получил мужчина — у него диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение предплечья. Вместе с ним с горы вывезли девушку.

Для проведения спасательной операции потребовалась авиация. У участников восхождения был специальный страховой полис для занятий альпинизмом на Кавказе.

Страховка предусматривает оплату вертолётной эвакуации стоимостью до 1,7 млн рублей.

Ранее Life.ru рассказывал о гибели знаменитого непальского альпиниста Нирмала Пурджи при сходе лавины на Броуд-Пике в Пакистане. Вместе с 43-летним спортсменом погибли десять человек, в том числе двое членов его команды — Пур Бахадур Гурунг и Нима Шерпа. Пурджа получил мировую известность после проекта Project Possible: в 2019 году он покорил все 14 восьмитысячников за 6 месяцев и 6 дней.