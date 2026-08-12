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12 августа, 09:04

Спасение за 1,7 миллиона: Архимед засыпал альпинистов камнями в КБР

Двух альпинистов эвакуировали с пика Архимед в КБР после камнепада

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

Двое альпинистов пострадали при камнепаде во время восхождения на пик Архимед в Кабардино-Балкарии. 10 августа спасатели эвакуировали их вертолётом с высоты около 3900 метров, сообщает Mash.

Двое альпинистов пострадали при камнепаде в КБР. Видео © Telegram / Mash

Наиболее серьёзные травмы получил мужчина — у него диагностировали черепно-мозговую травму и повреждение предплечья. Вместе с ним с горы вывезли девушку.

Для проведения спасательной операции потребовалась авиация. У участников восхождения был специальный страховой полис для занятий альпинизмом на Кавказе.

Страховка предусматривает оплату вертолётной эвакуации стоимостью до 1,7 млн рублей.

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Владимир Озеров
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