В США погиб 30-летний альпинист Уайзенант, установивший рекорд на Эль-Капитане

Американский скалолаз Джейк Уайзенант, установивший рекорд скорости восхождения на Эль-Капитан в Калифорнии, трагически погиб в горах Сьерра-Невады. Ему было 30 лет.

По информации Daily Mail, спортсмен скончался 3 августа в результате несчастного случая. Обстоятельства произошедшего выясняются. Правоохранительные органы и семья Уайзенанта подтвердили факт гибели.

Эль-Капитан по праву признан одним из ключевых центров американского скалолазания. В октябре 2024 года альпинист Уайзенант в связке с напарником обновил рекорд скорости на маршруте Lurking Fear, преодолев дистанцию за 2 часа 55 минут и 32 секунды.

Ранее сообщалось, что знаменитый непальский альпинист Нирмал Пурджа погиб в возрасте 43 лет при сходе лавины на горе Броуд-Пик. Перед восхождением он рассказал в соцсетях, что оно не входило в его изначальные планы, пока он находился в Пакистане.