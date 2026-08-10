Тело погибшей на пике Победы альпинистки Наговициной не будут спускать
Наталья Наговицына. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / natalina_1022
Спустя год после гибели российской альпинистки Натальи Наговициной её тело решили не спускать с пика Победы в Киргизии. Добраться до палатки спортсменки спасатели и альпинисты так и не смогли из-за экстремальной высоты и опасности маршрута. Об этом стало известно Mash.
Экстремальные условия сделали попытку эвакуации тела слишком рискованной. За прошедший после трагедии год никто не решился пройти к месту, где находится палатка Наговициной. На фоне произошедшего власти Киргизии намерены ужесточить требования к тем, кто собирается покорять семитысячники. Для получения допуска альпинистам потребуется подтвердить соответствующий опыт и предоставить маршрутную заявку.
Ещё одним обязательным условием станет страховка, которая должна покрывать расходы на спасение с использованием вертолёта. Выдачей разрешений займётся специально созданная комиссия. Первым полигоном для новой системы станет пик Победы. Позднее аналогичный порядок планируют распространить на пик Ленина и Хан-Тенгри.
Сама вершина считается одной из наиболее технически сложных и опасных в мире. По уровню трудности её нередко сравнивают с Чогори. На склонах пика Победы, по имеющимся данным, остаётся более 25 тел погибших альпинистов. Среди них — 48 граждан России, 12 казахстанцев и шесть украинцев. Кроме того, десятки спортсменов до сих пор числятся пропавшими без вести. Новые правила восхождений должны сократить число подобных трагедий и ограничить доступ к вершинам для неподготовленных участников.
Напомним, что история Натальи Наговициной началась в августе 2025 года, когда российская альпинистка отправилась на пик Победы в Киргизии. Она хотела покорить свой пятый семитысячник и получить знак «Снежный барс». Во время спуска 12 августа спортсменка получила перелом ноги после срыва участника группы. Напарник оказал ей первую помощь, а затем отправился за поддержкой в штурмовой лагерь. Одиннадцать дней женщина провела в экстремальных условиях под скалой «Птица». Температура опускалась до −26 °C, а из средств для выживания у альпинистки оставались горелка, спальный мешок и повреждённая палатка. Попытки организовать спасательную операцию осложнились экстремальной высотой. Во время работ на пике Победы разбился вертолёт, что дополнительно повысило риски для участников эвакуации. После трагедии МВД Киргизии начало доследственную проверку в отношении компании, организовавшей восхождение. К июню 2026 года стало ясно, что эвакуировать тело воздушным транспортом невозможно.
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