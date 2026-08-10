Тело погибшей на пике Победы альпинистки Наговициной не будут спускать

Спустя год после гибели российской альпинистки Натальи Наговициной её тело решили не спускать с пика Победы в Киргизии. Добраться до палатки спортсменки спасатели и альпинисты так и не смогли из-за экстремальной высоты и опасности маршрута. Об этом стало известно Mash.

Экстремальные условия сделали попытку эвакуации тела слишком рискованной. За прошедший после трагедии год никто не решился пройти к месту, где находится палатка Наговициной. На фоне произошедшего власти Киргизии намерены ужесточить требования к тем, кто собирается покорять семитысячники. Для получения допуска альпинистам потребуется подтвердить соответствующий опыт и предоставить маршрутную заявку.

Ещё одним обязательным условием станет страховка, которая должна покрывать расходы на спасение с использованием вертолёта. Выдачей разрешений займётся специально созданная комиссия. Первым полигоном для новой системы станет пик Победы. Позднее аналогичный порядок планируют распространить на пик Ленина и Хан-Тенгри.

Сама вершина считается одной из наиболее технически сложных и опасных в мире. По уровню трудности её нередко сравнивают с Чогори. На склонах пика Победы, по имеющимся данным, остаётся более 25 тел погибших альпинистов. Среди них — 48 граждан России, 12 казахстанцев и шесть украинцев. Кроме того, десятки спортсменов до сих пор числятся пропавшими без вести. Новые правила восхождений должны сократить число подобных трагедий и ограничить доступ к вершинам для неподготовленных участников.