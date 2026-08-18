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17 августа, 22:09

Пропавшую на Эльбрусе группу возглавлял опытный альпинист из Севастополя

Василий Ржанов. Обложка © VK / Василий Ржанов

Василий Ржанов. Обложка © VK / Василий Ржанов

Группу из девяти туристов, пропавшую на Эльбрусе, возглавлял опытный альпинист из Севастополя Василий Ржанов. Об этом сообщает SHOT.

Ржанов является инструктором Федерации спортивного туризма России и много лет сопровождает туристические группы на горных маршрутах. Он также занимался предпринимательской деятельностью и работал судьёй на соревнованиях альпинистов в Крыму и других регионах страны.

Альпинист имеет опыт восхождений на горные вершины Кавказа, Памира и Тянь-Шаня. Три года назад он руководил восхождением на Эльбрус, приуроченным к 240-летию Севастополя.

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Ранее сообщалось, что группа из девяти человек пропала на Эльбрусе. Среди туристов, предварительно, находился 14-летний подросток. Последний раз участники группы выходили на связь в 4:00 16 августа. Вечером того же дня на их поиски отправились спасатели.

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Артём Гапоненко
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