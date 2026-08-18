Пропавшую на Эльбрусе группу возглавлял опытный альпинист из Севастополя

Группу из девяти туристов, пропавшую на Эльбрусе, возглавлял опытный альпинист из Севастополя Василий Ржанов. Об этом сообщает SHOT.

Ржанов является инструктором Федерации спортивного туризма России и много лет сопровождает туристические группы на горных маршрутах. Он также занимался предпринимательской деятельностью и работал судьёй на соревнованиях альпинистов в Крыму и других регионах страны.

Альпинист имеет опыт восхождений на горные вершины Кавказа, Памира и Тянь-Шаня. Три года назад он руководил восхождением на Эльбрус, приуроченным к 240-летию Севастополя.

Ранее сообщалось, что группа из девяти человек пропала на Эльбрусе. Среди туристов, предварительно, находился 14-летний подросток. Последний раз участники группы выходили на связь в 4:00 16 августа. Вечером того же дня на их поиски отправились спасатели.