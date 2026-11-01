В Махачкале возбудили уголовное дело после исчезновения местной жительницы Динары Алхасовой 1992 года рождения. Женщина уехала из дома на автомобиле мужа и не вернулась. Её местонахождение неизвестно с 30 октября. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Республике Дагестан.

По данным следствия, пропавшая передвигалась на серебристом Volkswagen Polo, принадлежащем её супругу. С момента отъезда женщина не выходила на связь и домой не возвращалась.

В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и выяснение обстоятельств её исчезновения. Также устанавливаются возможные лица, причастные к произошедшему.

Региональное управление СК обратилось к жителям с просьбой помочь в поисках. Всех, кто располагает информацией о пропавшей или обстоятельствах её исчезновения, просят обратиться в ближайший отдел полиции либо следственное управление.

Исчезновение женщины позднее переросло в расследование убийства. Что следствие установило по делу Динары Алхасовой и кто оказался среди фигурантов — собрали здесь.