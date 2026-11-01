СК возбудил дело после загадочного исчезновения таксистки в Дагестане
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В Махачкале возбудили уголовное дело после исчезновения местной жительницы Динары Алхасовой 1992 года рождения. Женщина уехала из дома на автомобиле мужа и не вернулась. Её местонахождение неизвестно с 30 октября. Об этом сообщили в Следственном управлении СК России по Республике Дагестан.
По данным следствия, пропавшая передвигалась на серебристом Volkswagen Polo, принадлежащем её супругу. С момента отъезда женщина не выходила на связь и домой не возвращалась.
В настоящее время следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и выяснение обстоятельств её исчезновения. Также устанавливаются возможные лица, причастные к произошедшему.
Региональное управление СК обратилось к жителям с просьбой помочь в поисках. Всех, кто располагает информацией о пропавшей или обстоятельствах её исчезновения, просят обратиться в ближайший отдел полиции либо следственное управление.
Исчезновение женщины позднее переросло в расследование убийства. Что следствие установило по делу Динары Алхасовой и кто оказался среди фигурантов — собрали здесь.
Ранее Life.ru сообщал, что Динара Алхасова подрабатывала в женском такси. По данным СМИ, перед исчезновением она приняла заказ от мужчины, а позднее её телефон обнаружили примерно в 70 километрах от Махачкалы.