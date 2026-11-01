В Дагестане третий день разыскивают 34-летнюю Динару Алхасову, которая пропала после поездки с неизвестным пассажиром. Женщина подрабатывала в такси, предназначенном исключительно для женщин, однако её последний заказ, предположительно, поступил от мужчины. После этого Динара перестала выходить на связь. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, Алхасова работала в МЧС, а в свободное время занималась частным извозом в женском такси. Утром 30 октября ей поступил необычный заказ из Махачкалы в соседний город. Как утверждают родственники, за поездку с мужчиной предлагали больше денег, чем обычно. Предположительно, именно повышенная стоимость убедила женщину согласиться.

Однако после выезда Динара исчезла. Позднее её мобильный телефон обнаружили в Кизилюрте, примерно в 70 километрах от Махачкалы. При этом серебристый Volkswagen, на котором женщина отправилась выполнять заказ, также пропал. Местонахождение пассажира неизвестно.

Женщина выехала из дома около восьми часов утра 30 октября на серебристом Volkswagen Polo с госномером С 075 ОТ 05. В день исчезновения на ней были чёрная куртка, светлые джинсы и светлые кроссовки. Всех, кто располагает сведениями о её местонахождении, просят обратиться в полицию.

Позднее обстоятельства исчезновения получили новое объяснение. Как развивалось дело Динары Алхасовой от первых поисков до признания бывшего мужа — в полной хронологии Life.ru.

Ранее Life.ru рассказывал о загадочном исчезновении 16-летней девушки в Дербенте. В августе Сеидсура Сеидова вышла из дома и перестала выходить на связь. К поискам подключилась полиция, которая обратилась к жителям республики за помощью в установлении местонахождения несовершеннолетней.