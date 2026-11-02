В Дагестане полицейские за трое суток раскрыли убийство 34-летней таксистки Динары, которую, по версии следствия, заманили в ловушку по заранее разработанному плану. Главным подозреваемым оказался бывший муж погибшей. Во время расследования мужчина попал в больницу и перенёс операцию. Подробности дела раскрыла представитель МВД республики Гаяна Гариева.

Бывший муж таксистки из Дагестана признался в убийстве. Видео © «Криминальная хроника»

Динара исчезла утром 30 октября. Около восьми часов она отвезла сына в детский сад и предупредила близких, что отправляется выполнять заказ. После этого женщина перестала отвечать на звонки. Её мать, обеспокоенная внезапным исчезновением дочери, обратилась в полицию.

Оперативники восстановили маршрут таксистки по записям камер наблюдения и заметили автомобиль, который несколько раз появлялся следом за её машиной на расстоянии 10–15 метров. Установив владелицу подозрительного транспорта, полицейские выяснили, что та передала его знакомому якобы для ремонта. Этим человеком оказался бывший супруг пропавшей.

Мужчина первоначально явился в отдел полиции, однако уже на следующий день сообщил о сильных болях в животе и вызвал скорую помощь. Его госпитализировали с подозрением на острый аппендицит и прооперировали. По информации Гариевой, таким образом он мог пытаться избежать дальнейших вопросов оперативников.

Тем временем полицейские обнаружили на видеозаписях ещё одного мужчину. Проверив окружение бывшего супруга Динары, они установили предполагаемого сообщника. После ночных оперативных мероприятий подозреваемых задержали.

По версии следствия, убийство тщательно готовилось. Женщину выманили на встречу под видом клиентки, после чего напали на неё. Тело вывезли на пустырь и закопали, а автомобиль таксистки перегнали в другое место, предварительно сменив регистрационные номера, чтобы затруднить поиски.

Собранные полицейскими материалы уже переданы в Следственное управление СК России по Дагестану. Кроме того, оперативники готовятся доставить из Москвы женщину, которая, предположительно, участвовала в организации преступления. Её роль в произошедшем предстоит установить следствию.

По данным МВД, оперативники восстановили маршрут автомобилей и установили предполагаемых участников. Что известно об убийстве Динары Алхасовой, признании бывшего мужа и версии о мотиве — в материале Life.ru.