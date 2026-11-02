Убийца жены и дочери бизнесмена Казаряна получил пожизненное: вдовец в суде не смог сдержать слёз
Убийцу жены и дочери бизнесмена Казаряна приговорили к пожизненному сроку
Убийцу жены и дочери бизнесмена Казаряна приговорили к пожизненному сроку. Обложка © Life.ru
Московский городской суд приговорил Алексея Мельничука к пожизненному лишению свободы за убийство супруги столичного бизнесмена Хорена Казаряна и её девятилетней дочери. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда. Преступление было совершено в феврале 2015 года, а задержать виновного удалось только спустя десять лет.
Убийца жены и дочери бизнесмена Казаряна получил пожизненное: вдовец в суде не смог сдержать слёз. Видео © Life.ru
Трагедия произошла в ночь на 14 февраля в квартире на улице Шаболовка. По материалам дела, Мельничук проник в жильё через балкон, рассчитывая похитить деньги и ценности. Его обнаружила хозяйка квартиры, после чего мужчина убил женщину и её дочь, ставшую свидетельницей нападения.
После расправы он забрал имущество стоимостью более 568 тысяч рублей и скрылся. Вскоре Мельничук покинул Россию, а расследование на долгие годы зашло в тупик.
Главным подозреваемым первоначально оказался сам Хорен Казарян. Бизнесмен провёл месяцы в СИЗО и под домашним арестом, пытаясь доказать свою непричастность к гибели близких. Впоследствии уголовное преследование прекратили, а предпринимателя признали потерпевшим.
Раскрыть преступление помогли отпечатки пальцев, оставленные в квартире. Когда Мельничук спустя годы вернулся в Россию, его данные попали в правоохранительные базы. Совпадение следов позволило установить личность подозреваемого и задержать его в 2025 году.
На прошлой неделе Мельничук выступил с последним словом, признал вину и попросил прощения у родственников погибших. При этом он просил суд назначить ему любой срок, кроме пожизненного. Однако обвинение настаивало именно на таком наказании. Отбывать наказание Мельничук будет в колонии особого режима. Ранее прокуратура также потребовала назначить ему штраф в 900 тысяч рублей и удовлетворить гражданские иски потерпевших на сумму свыше 15 миллионов рублей.
Ранее Life.ru рассказывал, как следователям удалось раскрыть преступление спустя десять лет. Ключевой уликой стали отпечатки пальцев на деревянном комоде. Дополнительная проверка записей камер наблюдения помогла связать Мельничука с человеком, которого зафиксировали в доме в ночь убийства.