Московский городской суд приговорил Алексея Мельничука к пожизненному лишению свободы за убийство супруги столичного бизнесмена Хорена Казаряна и её девятилетней дочери. Об этом сообщил корреспондент Life.ru из зала суда. Преступление было совершено в феврале 2015 года, а задержать виновного удалось только спустя десять лет.

Убийца жены и дочери бизнесмена Казаряна получил пожизненное: вдовец в суде не смог сдержать слёз. Видео © Life.ru

Трагедия произошла в ночь на 14 февраля в квартире на улице Шаболовка. По материалам дела, Мельничук проник в жильё через балкон, рассчитывая похитить деньги и ценности. Его обнаружила хозяйка квартиры, после чего мужчина убил женщину и её дочь, ставшую свидетельницей нападения.

После расправы он забрал имущество стоимостью более 568 тысяч рублей и скрылся. Вскоре Мельничук покинул Россию, а расследование на долгие годы зашло в тупик.

Главным подозреваемым первоначально оказался сам Хорен Казарян. Бизнесмен провёл месяцы в СИЗО и под домашним арестом, пытаясь доказать свою непричастность к гибели близких. Впоследствии уголовное преследование прекратили, а предпринимателя признали потерпевшим.

Раскрыть преступление помогли отпечатки пальцев, оставленные в квартире. Когда Мельничук спустя годы вернулся в Россию, его данные попали в правоохранительные базы. Совпадение следов позволило установить личность подозреваемого и задержать его в 2025 году.

На прошлой неделе Мельничук выступил с последним словом, признал вину и попросил прощения у родственников погибших. При этом он просил суд назначить ему любой срок, кроме пожизненного. Однако обвинение настаивало именно на таком наказании. Отбывать наказание Мельничук будет в колонии особого режима. Ранее прокуратура также потребовала назначить ему штраф в 900 тысяч рублей и удовлетворить гражданские иски потерпевших на сумму свыше 15 миллионов рублей.