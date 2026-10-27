За убийство семьи бизнесмена Казаряна потребовали пожизненный срок

Гособвинение потребовало приговорить к пожизненному заключению Алексея Мельничука, которого обвиняют в убийстве супруги московского бизнесмена Хорена Казаряна и её девятилетней дочери. Преступление произошло в феврале 2015 года в квартире на Шаболовке. О позиции прокуратуры сообщает ТАСС со ссылкой на участника судебного процесса.

Во время прений прокурор Людмила Баландина попросила Мосгорсуд признать подсудимого виновным в двойном убийстве и разбое. Помимо пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, обвинение настаивает на штрафе в 900 тысяч рублей. Также прокуратура требует полностью удовлетворить гражданские иски потерпевших на сумму свыше 15 миллионов рублей.

По словам собеседника агентства, представитель надзорного ведомства не нашла обстоятельств, которые могли бы смягчить наказание Мельничуку.

Согласно материалам следствия, в ночь на 14 февраля 2015 года мужчина проник через балкон в квартиру жилого дома на Шаболовке, намереваясь похитить ценности. Во время поисков имущества его застала хозяйка жилья. По версии обвинения, злоумышленник убил женщину, а затем её малолетнюю дочь, ставшую свидетельницей преступления.

После этого, как полагают следователи, Мельничук попытался скрыть следы произошедшего, забрал имущество стоимостью более 568 тысяч рублей и скрылся.

Примечательно, что первоначально в совершении преступления подозревали самого бизнесмена Хорена Казаряна. Он длительное время находился под стражей и домашним арестом, однако впоследствии уголовное преследование прекратили из-за отсутствия состава преступления. Позднее предпринимателя признали потерпевшим по делу.

Ранее Следственный комитет завершил расследование убийства женщины и её дочери на Шаболовке спустя 11 лет после преступления. Установить предполагаемого преступника помогли отпечатки пальцев, обнаруженные на деревянном комоде. Проверка следов по информационным базам вывела следователей на Алексея Мельничука, который после возвращения в Россию проживал в Костромской области. Мужчину задержали, предъявили обвинение и заключили под стражу.