В Красноярске ревнивец застрелил друга детства своей сожительницы

В Красноярске 50-летнего мужчину арестовали по обвинению в убийстве друга детства своей сожительницы. Причиной преступления, по данным следствия, стала ревность, хотя погибший не состоял с женщиной в романтических отношениях. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

Трагедия произошла ранним утром 24 октября на улице Попова. По версии следствия, обвиняемый приехал к дому 61-летнего знакомого с ружьём. Когда хозяин открыл дверь квартиры, мужчина выстрелил ему в грудь. Потерпевший скончался на месте.

Как пояснили в СК, обвиняемый долгое время ревновал свою сожительницу к погибшему. Мужчины были знакомы, а женщина дружила с потерпевшим ещё с детства. При этом у убитого была собственная сожительница, а отношения с подругой детства оставались исключительно дружескими.

После сообщения о стрельбе на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали предполагаемого убийцу, который оставался возле дома. Оружие изъяли.

В отношении красноярца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчина признал вину, а суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении его под стражу.

Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего.