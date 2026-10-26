В Красноярске ревнивец застрелил друга детства своей сожительницы
Обложка © Telegram / ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия
В Красноярске 50-летнего мужчину арестовали по обвинению в убийстве друга детства своей сожительницы. Причиной преступления, по данным следствия, стала ревность, хотя погибший не состоял с женщиной в романтических отношениях. Об этом сообщили в СУ СК по региону.
Трагедия произошла ранним утром 24 октября на улице Попова. По версии следствия, обвиняемый приехал к дому 61-летнего знакомого с ружьём. Когда хозяин открыл дверь квартиры, мужчина выстрелил ему в грудь. Потерпевший скончался на месте.
Как пояснили в СК, обвиняемый долгое время ревновал свою сожительницу к погибшему. Мужчины были знакомы, а женщина дружила с потерпевшим ещё с детства. При этом у убитого была собственная сожительница, а отношения с подругой детства оставались исключительно дружескими.
После сообщения о стрельбе на место прибыли сотрудники Росгвардии. Они задержали предполагаемого убийцу, который оставался возле дома. Оружие изъяли.
В отношении красноярца возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Мужчина признал вину, а суд удовлетворил ходатайство следствия о заключении его под стражу.
Сейчас следователи продолжают собирать доказательства и устанавливать все обстоятельства произошедшего.
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