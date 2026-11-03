В московском аэропорту Домодедово задержали женщину, предположительно причастную к убийству 34-летней таксистки Динары Алхасовой в Дагестане. По версии следствия, она по просьбе бывшего мужа погибшей представилась туристкой и заказала поездку к Сулакскому каньону, чтобы заманить Динару в ловушку. Об этом сообщила представитель МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Подозреваемую задержали в аэропорту Москвы. Фото © «Криминальная хроника»

Задержанной оказалась 38-летняя уроженка Смоленской области. По версии следствия, бывший муж Алхасовой привлёк её к своему плану, поскольку понимал, что экс-супруга не согласится на личную встречу. Динара работала в службе женского такси и принимала заказы исключительно от женщин. Этим и воспользовался подозреваемый: его знакомая представилась обычной клиенткой и заказала поездку.

Лжетуристка сообщила, что хочет осмотреть Сулакский каньон, после чего Алхасова согласилась на поездку. Утром 30 октября она отвезла ребёнка в детский сад и направилась по указанному адресу. Там, помимо заказчицы, находились её бывший муж и его знакомый.

Сотрудники уголовного розыска МВД Дагестана в течение трёх суток устанавливали обстоятельства преступления и собирали сведения о возможных участниках. В результате женщину обнаружили в аэропорту Домодедово. Полицейские готовят документы для её доставки в Дагестан.

По версии правоохранителей, женщина сыграла роль в организации фиктивного заказа. Кто ещё проходит по делу Динары Алхасовой и как следствие восстанавливает картину преступления — в большом разборе Life.ru.

Ранее Life.ru писал, что правоохранители Дагестана за трое суток раскрыли убийство 34-летней таксистки Динары, которую заманили в ловушку и убили по заранее подготовленному плану. Главным подозреваемым стал бывший муж женщины, который во время поисков экс-супруги оказался в больнице и перенёс операцию. По версии следствия, убийство тщательно готовилось. Женщину выманили на встречу под видом клиентки, после чего напали на неё. Тело вывезли на пустырь и закопали, а автомобиль таксистки перегнали в другое место, предварительно сменив регистрационные номера, чтобы затруднить поиски.