Бывший муж убитой в Дагестане 34-летней Динары Алхасовой привлёк знакомую из Смоленской области, чтобы заманить экс-супругу на встречу под видом обычного заказа такси. Женщина перевозила исключительно пассажирок, поэтому подозреваемые решили воспользоваться этой особенностью её подработки. Подробности раскрыла глава пресс-службы МВД республики Гаяна Гариева.

Подсадная туристка. Фото © «Криминальная хроника»

По её словам, 38-летняя сообщница связалась с Динарой и представилась туристкой, которая хочет посетить самый глубокий в Европе Сулакский каньон. Таксистка согласилась на поездку, не подозревая, что заказ мог быть частью заранее подготовленного плана убийства.

Утром 30 октября Алхасова выехала из дома, отвезла четырёхлетнего сына в детский сад и направилась к клиентке. Однако в назначенном месте её, по версии следствия, уже поджидали бывший супруг и его 43-летний знакомый, гражданин Азербайджана. После этого женщина перестала выходить на связь.

Как рассказала Гариева, приятель подозреваемого находился в России нелегально и регулярно менял место жительства. Бывший муж Динары помогал ему с переездами и неоднократно жаловался на экс-супругу. По предварительным данным, мужчина не мог смириться с разводом и новым замужеством Алхасовой.

После убийства тело женщины вывезли на пустырь возле посёлка Новый Хушет. Для подготовки захоронения сообщник привлёк местного тракториста, которому сказал, что яма нужна для уличного туалета. Когда рабочий уехал, мужчина спрятал в ней тело, а затем снова вызвал тракториста и попросил закопать яму, сославшись на ошибку с выбором места.

Подозреваемые также пытались запутать полицейских с помощью автомобиля и телефона погибшей. Машину Динары оставили на парковке среди других автомобилей, предварительно заменив номера. Мобильник передали знакомому таксисту, который по просьбе одного из фигурантов отвёз его в Кизилюртовский район, ненадолго включил, после чего выключил и выбросил в канаву.

Несмотря на попытки скрыть следы преступления, оперативники за трое суток восстановили обстоятельства произошедшего, обнаружили тело и задержали бывшего супруга погибшей вместе с предполагаемым сообщником. В аэропорту Домодедово также задержали женщину, которая, предположительно, оформила роковой заказ. Её планируют доставить в Дагестан. Собранные материалы переданы в региональное управление Следственного комитета.

Напомним, 34-летняя Динара Алхасова пропала в Махачкале 30 октября, отправившись выполнять заказ на автомобиле. Позднее её тело обнаружили закопанным в земле, а главным подозреваемым стал бывший супруг женщины. По версии следствия, он заранее спланировал преступление и привлёк сообщников. Впоследствии в московском аэропорту Домодедово задержали 38-летнюю женщину, которая, предположительно, помогла заманить Динару на встречу под видом туристического заказа.

Как, по версии МВД, Динару Алхасову заманили в ловушку, что произошло после поездки и как подозреваемые пытались скрыть следы — читайте в полной хронологии дела.