Суд в Приморском крае отправил на два месяца в СИЗО 42-летнего мужчину, обвиняемого в убийстве 16-летнего подростка в кинотеатре «Октябрь» города Большой Камень. Меру пресечения избрали с учётом позиции прокурора, сообщили в Telegram-канале региональной прокуратуры.

Трагедия произошла вечером 3 ноября. По версии следствия, нетрезвый местный житель поссорился со школьником прямо в кинотеатре. Во время конфликта мужчина ударил подростка кухонным ножом в грудь. Полученное ранение оказалось смертельным — юноша скончался на месте.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело об убийстве по части 1 статьи 105 УК РФ.

Арест обвиняемого в убийстве школьника. Видео © Telegram / Прокуратура Приморья

Следователи назначили комплекс экспертиз, в том числе психолого-психиатрическую. Сотрудники правоохранительных органов также выясняют обстоятельства конфликта и действия его участников.

Ранее Life.ru сообщал, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании убийства подростка в кинотеатре Большого Камня. Председатель ведомства поручил представить сведения об установленных обстоятельствах трагедии и ходе уголовного дела.