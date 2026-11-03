16-летний школьник, погибший после нападения в кинотеатре приморского Большого Камня, воспитывался в многодетной семье. Его родителей наградили почётным знаком «Родительская доблесть» II степени за воспитание семерых детей, сообщили в пресс-службе думы городского округа.

Награду супругам вручила первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина. Церемония проходила в рамках вручения федеральных и региональных наград. Также местные паблики пишут, что семья была верующая. Убитый подросток был младшим из трёх сыновей.

Нападение произошло 3 ноября. По данным регионального управления СК, в холле развлекательного учреждения между местным жителем и подростком возник конфликт. Мужчина ударил школьника ножом, от полученного ранения тот скончался на месте. По подозрению в убийстве задержали 42-летнего жителя города. Предварительно, он был учителем истории в местном лицее. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ.