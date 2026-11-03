В городе Большой Камень Приморского края мужчина с ножом убил ученика 11-го класса прямо в здании кинотеатра «Октябрь». По предварительным данным, подросток попытался успокоить агрессивного незнакомца, однако получил смертельное ранение в грудь.

Трагедия произошла в местном кафе, где старшеклассник находился вместе с друзьями. В какой-то момент в помещение зашёл мужчина с ножом и начал вести себя агрессивно. Испуганные подростки бросились врассыпную, но один из них решил поговорить с посетителем.

В ответ незнакомец, как утверждает Baza, ударил школьника ножом в грудь. Полученное ранение оказалось смертельным — юноша скончался на месте происшествия.

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что в нападении подозревают 42-летнего мужчину, мать которого работает в кинотеатре. По их словам, он регулярно приходил к ней на работу и требовал деньги.