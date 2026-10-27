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Регион
Опубликовано 27 октября, 15:59

Муж бил ножом, жена удерживала: В Тульской области супругов арестовали за убийство знакомой

В Тульской области супруги убили знакомую после ссоры за столом

В Тульской области супружескую пару отправили под стражу по обвинению в убийстве 34-летней знакомой. По версии следствия, мужчина расправился с женщиной возле лесопосадки, пока его жена удерживала потерпевшую и не давала ей сопротивляться. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Супругов из Тульской области обвинили в жестоком убийстве знакомой. Видео © Telegram / Тульский Следком

Преступление произошло 19 октября в посёлке Новогуровский. В тот день 37-летний мужчина выпивал вместе с супругой и гостьей. Во время застолья между хозяином дома и знакомой вспыхнула ссора.

Позже мужчина предложил обеим женщинам прокатиться на автомобиле. Однако по дороге конфликт продолжился. Как считают следователи, обвиняемый остановил машину в безлюдном месте, вытащил пассажирку из салона и оттащил на несколько метров.

После этого он позвал 39-летнюю жену, которая, по версии СК, удерживала ноги потерпевшей, мешая ей сопротивляться. Мужчина нанёс знакомой множественные ножевые ранения в грудь. Женщина погибла на месте.

Тело погибшей обнаружили 23 октября в поле неподалёку от посёлка Нижний Суходол. Сотрудники полиции установили личности предполагаемых участников преступления и задержали супругов по месту жительства. По данным регионального УМВД, оба дали признательные показания.

Выяснилось также, что обвиняемая ранее уже привлекалась к уголовной ответственности за убийство. Сейчас оба фигуранта находятся в СИЗО. Следователи назначили экспертизы, изучают изъятые предметы и допрашивают свидетелей.

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Ранее Life.ru сообщал о задержании москвича, обвиняемого в убийстве подруги своей жены. По версии следствия, между мужчиной и гостьей произошла ссора, после которой он напал на женщину с ножом. Потерпевшая погибла, а подозреваемый скрылся. Позднее правоохранители задержали его и предъявили обвинение.

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Обложка © Telegram / Тульский Следком

Наталья Демьянова
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