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Регион
Опубликовано 26 октября, 16:07

Ревнивый муж зарезал молодую жену посреди улицы в Орске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Орске Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве собственной супруги. Женщина получила ножевые ранения прямо на улице и скончалась от полученных травм. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Трагедия произошла в районе Краматорской улицы. По информации телеканала, Роман Р. напал с ножом на 34-летнюю Кристину Р. Полученные женщиной ранения оказались смертельными.

Предполагаемого нападавшего задержали сразу после происшествия. По предварительным данным, причиной расправы могла стать ревность со стороны мужчины.

В Ленобласти мужчина зарезал знакомого из ревности и был задержан у Пулково
В Ленобласти мужчина зарезал знакомого из ревности и был задержан у Пулково

Ранее Life.ru сообщал об убийстве женщины в подмосковном детском саду. По данным следствия, мужчина напал на супругу с ножом на её рабочем месте. Предполагаемым мотивом также называлась ревность.

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Наталья Демьянова
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