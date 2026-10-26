Ревнивый муж зарезал молодую жену посреди улицы в Орске

В Орске Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве собственной супруги. Женщина получила ножевые ранения прямо на улице и скончалась от полученных травм. Об этом сообщает «Рен ТВ».

Трагедия произошла в районе Краматорской улицы. По информации телеканала, Роман Р. напал с ножом на 34-летнюю Кристину Р. Полученные женщиной ранения оказались смертельными.

Предполагаемого нападавшего задержали сразу после происшествия. По предварительным данным, причиной расправы могла стать ревность со стороны мужчины.