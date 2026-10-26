Ревнивый муж зарезал молодую жену посреди улицы в Орске
Обложка © Life.ru
В Орске Оренбургской области мужчину задержали по подозрению в убийстве собственной супруги. Женщина получила ножевые ранения прямо на улице и скончалась от полученных травм. Об этом сообщает «Рен ТВ».
Трагедия произошла в районе Краматорской улицы. По информации телеканала, Роман Р. напал с ножом на 34-летнюю Кристину Р. Полученные женщиной ранения оказались смертельными.
Предполагаемого нападавшего задержали сразу после происшествия. По предварительным данным, причиной расправы могла стать ревность со стороны мужчины.
Ранее Life.ru сообщал об убийстве женщины в подмосковном детском саду. По данным следствия, мужчина напал на супругу с ножом на её рабочем месте. Предполагаемым мотивом также называлась ревность.