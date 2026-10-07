Москвич сбежал после убийства подруги жены, но вскоре попался силовикам

В Москве задержали мужчину, обвиняемого в убийстве подруги своей супруги в квартире на Литовском бульваре. Фигуранта нашли в кратчайшие сроки, сообщили в столичном главке Следственного комитета.

По версии следствия, в понедельник мужчина вместе с женой и её подругой распивал алкоголь в квартире. Между ним и гостьей вспыхнул конфликт, во время которого обвиняемый напал на женщину с ножом. Потерпевшая скончалась на месте.

После произошедшего мужчина скрылся. Life.ru писал, что правоохранители объявили его в розыск. Теперь следователи совместно с оперативниками полиции задержали фигуранта и предъявили ему обвинение по статье об убийстве.

«В ходе совместной работы следователей столичного СК и оперативных сотрудников полиции фигурант задержан в кратчайшие сроки. С ним проведён ряд следственных действий, ему предъявлено обвинение», — сообщили в ведомстве.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее в Москве расследование другого резонансного убийства привело к задержанию 47-летнего мужчины, которого нашли в Воронежской области после обнаружения тела Елены Церетели. Позднее следствие связало его и с гибелью дочери женщины, а Кузьминский суд отправил обвиняемого в СИЗО до 3 декабря. Сам фигурант частично признал вину.