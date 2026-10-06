В Москве разыскивают мужчину по подозрению в убийстве подруги жены

Женщину 1975 года рождения нашли мёртвой с ножевым ранением в квартире на Литовском бульваре в Москве. По предварительным данным следствия, смертельное ранение ей мог нанести супруг её подруги, сообщили в столичном управлении СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Предварительно установлено, что смертельное ранение потерпевшей нанёс супруг её подруги», — говорится в сообщении ведомства. Местонахождение мужчины сейчас устанавливается.

Ранее сообщалось, что в Волжске ищут 47-летнего мужчину, подозреваемого в насилии над восьмилетней дочерью вдовы участника СВО. Он был знаком с семьёй, помогал матери по хозяйству, а в день происшествия увёл девочку из Центрального парка в безлюдное место. Ранее он напал на другую местную жительницу.