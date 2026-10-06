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Опубликовано 6 октября, 16:30

В Москве разыскивают мужчину по подозрению в убийстве подруги жены

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Женщину 1975 года рождения нашли мёртвой с ножевым ранением в квартире на Литовском бульваре в Москве. По предварительным данным следствия, смертельное ранение ей мог нанести супруг её подруги, сообщили в столичном управлении СК.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи и криминалисты осматривают место происшествия и устанавливают все обстоятельства случившегося.

«Предварительно установлено, что смертельное ранение потерпевшей нанёс супруг её подруги», — говорится в сообщении ведомства. Местонахождение мужчины сейчас устанавливается.

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Анастасия Никонорова
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